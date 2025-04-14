Maç -2 derecede oynandı. Hafif kar yağışı vardı.

Sivas'ta Murat ve Charisis cezalı duruma düştü.

Livakovic'in kritik kurtarışları geceye damga vurdu.

Sivasspor karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan taraftı. 5. dakikada Rey Manaj'ın kafa vuruşu Dominik Livakovic'e takıldı. Sonrasında oyunun kontrolünü eline alan Fenerbahçe, rakip kalede etkili olamasa da aradığı golü 42'de Talisca'nın serbest vuruşuyla buldu. Kanarya, ilk 45'te çok etkili oynamasa da avantajlı bir skorla soyunma odasına gitti. İkinci yarının hemen başında Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkaran Fenerbahçe, Efkan Bekiroğlu'nun şık golü sonrası baskı yiyen taraf oldu. Livakovic, ilk yarıda olduğu gibi kritik kurtarışlar yaptı. 85'te Radakovic atıldı, Sivasspor 10 kişi kaldı. 90'da Dusan Tadic yeniden sahne aldı. Fenerbahçe hata yapmadı, Sivas'ta kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve Galatasaray ile farkı 3'e indirdi.