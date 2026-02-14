İSTANBUL 16°C / 12°C
Spor

Sivas'ta gol düellosu! Vanspor 90+5'te puanı kaptı

Sivasspor ile Vanspor arasındaki mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Ev sahibinde iki gol atan Rey Manaj öne çıkarken, konuk ekip 90+5'te Ensar Çavuşoğlu'nun golüyle sahadan puanla ayrıldı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 18:10
Sivas'ta gol düellosu! Vanspor 90+5'te puanı kaptı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor 3-3 berabere kaldı.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ömer Lütfü Aydın, Kerem Kalkan

Özbelsan Sivasspor: Gökhan Akkan, Murat Paluli, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi (Dk. 22 Mert Çelik), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 74 Avramovski), Charisis (Dk. 46 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan, Okoronkwo (Dk. 84 Bekir Böke), Ethemi (Dk. 74 Aly Malle), Manaj

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Sabahattin Destici, Mehmet Özcan (Dk. 81 Bekir Can Kara), Oğulcan Çağlayan (Dk. 81 Emir Bars), Erdem Seçgin (Dk. 46 Jefferson), Traore (Dk. 41 Cedric), Hostikka (Dk. 86 Hasan Bilal), Mamah

Goller: Dk. 8 Appindangoye, Dk. 28 ve 32 Manaj (Özbelsan Sivasspor) Dk. 30 ve 68 Mamah, Dk. 90+5 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (İmaj Altyapı Vanspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Sabahattin Destici, Dk. 62 Oğulcan Çağlayan, Dk. 63 Jefferson, Dk. 77 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 90+2 Emir Bars (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 37 Charisis, Dk. 57 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

