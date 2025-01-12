Sivas'ta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, Fode Koita ile 29. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

Alanyaspor'da Sergio Cordova, 57. dakikada skoru eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçtan da eşitlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile Türkiye Kupası'nda ise sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmişti.

1-1'lik beraberlik sonrası Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 20, Alanyaspor 22 puana yükseldi.

Sivasspor, ligin bir sonraki Trabzonspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Pritchard'ın pasında sol tarafta topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Sivasspor öne geçti. Rodrigues'in sol kanattan ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

43. dakikada Poungouras'tan topu kapan Janvier, ceza sahası dışından meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada defansın hatasında ceza sahası dışında topla buluşan Augusto, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Nikolic iki hamlede topu kontrol etti.

56. dakikada Alanyaspor beraberliği sağladı. Sol kanattan Makouta'nın ortasında ceza alanındaki Cordova kafayla topu filelere gönderdi: 1-1.

58. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında Koita'nın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla topu çıkardı.

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moutoussamy, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Emre Gökay'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.