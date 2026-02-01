Sivas'ta kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'la golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Wilks'in vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.
36. dakikada Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak auta gitti.
78. dakikada sol kanatta topla buluşan Okoronkwo ceza sahasına ilerledi. Ortaya çevirilen top kaleci Deniz Dilmen'den sekti. Seken topa vuruş yapan Emre Gökay, kaleci Deniz'i geçemedi.
Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Emre Gökay dk. 59), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Okoronkwo dk. 73), Bekir Böke
Yardımcı Antrenör: Evren Otyakmaz
Pendikspor: Deniz Dilmen, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 61), Thuram, Denic, Wilks (Ahmet Karademir dk. 82), Görkem Bitin (Clarke dk. 69)
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Sarı kartlar: Furkan Doğan, Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Charisis, Mert Çelik, Bekir Böke (Sivasspor)