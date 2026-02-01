İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Sivas'ta kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'in 23. hafta maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

IHA1 Şubat 2026 Pazar 15:57 - Güncelleme:
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'la golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Wilks'in vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

36. dakikada Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak auta gitti.

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Okoronkwo ceza sahasına ilerledi. Ortaya çevirilen top kaleci Deniz Dilmen'den sekti. Seken topa vuruş yapan Emre Gökay, kaleci Deniz'i geçemedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Emre Gökay dk. 59), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Okoronkwo dk. 73), Bekir Böke

Yardımcı Antrenör: Evren Otyakmaz

Pendikspor: Deniz Dilmen, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 61), Thuram, Denic, Wilks (Ahmet Karademir dk. 82), Görkem Bitin (Clarke dk. 69)

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sarı kartlar: Furkan Doğan, Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Charisis, Mert Çelik, Bekir Böke (Sivasspor)

