Sivas'ta kazanan yok

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Sivasspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un golünü 9. dakikada Valon Ethemi attı. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise dakika 22'de penaltıdan Emeka Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK, 29 puana yükseldi. Sivasspor ise puanını 21 yaptı.

1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Charisis, Ethemi (Dk. 85 Fevzi Yıldırım), Kamil Fidan (Dk. 77 Malle), Bekir Böke (Dk.67 Avramovski)

Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Cemali Sertel, Caner Osmanpaşa, Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Kerem Kalafat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Semih Akyıldız), Pedrinho (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Eze (Dk. 70 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 9 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 22 Eze (penaltıdan) (Arca Çorum FK)