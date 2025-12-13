İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivas'ta kazanan yok

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Çorum FK arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

HABER MERKEZİ13 Aralık 2025 Cumartesi 18:13 - Güncelleme:
Sivas'ta kazanan yok
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Sivasspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un golünü 9. dakikada Valon Ethemi attı. Çorum FK'ya beraberliği getiren golü ise dakika 22'de penaltıdan Emeka Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından Çorum FK, 29 puana yükseldi. Sivasspor ise puanını 21 yaptı.

1.Lig'in gelecek haftasında Çorum FK, Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sivasspor, Iğdır FK deplasmanına gidecek.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, Batuhan Bıyıklı, Orhun Aydın Duran

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Emirhan Başyiğit, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Charisis, Ethemi (Dk. 85 Fevzi Yıldırım), Kamil Fidan (Dk. 77 Malle), Bekir Böke (Dk.67 Avramovski)

Arca Çorum FK: Sehic, Erkan Kaş, Cemali Sertel, Caner Osmanpaşa, Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 70 Kerem Kalafat), Yusuf Erdoğan (Dk. 90 Semih Akyıldız), Pedrinho (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Eze (Dk. 70 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 9 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 22 Eze (penaltıdan) (Arca Çorum FK)

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.