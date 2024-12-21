Sivas'ta puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Ömer Erdoğan yönetimindeki ilk maçına çıkan Sivasspor evinde Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor 0-0 berabere kaldı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve maç golsüz e

Sivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj, 88 ve 90. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Manaj, Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta sahadan golsüz beraberlik ile ayrılmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 19'a yükseltirken, Samsunspor 30 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor haftayı BAY geçerken, Samsunspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.