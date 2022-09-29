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Spor

Siyah-beyazlılar kötü haberi duyurdu! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık

Georges Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Derbide evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar, Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adaleside gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

29 Eylül 2022 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Siyah-beyazlılar kötü haberi duyurdu! Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık
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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a kötü bir haber geldi.

Milli takımdan sakat dönen Georges Kevin N'Koudou derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta oynayan oynayan N'Koudou 4 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'tan 27 yaşındaki futbolcunun sakatlığı için bir açıklama yapıldı ve şu ifadeler kullanıldı;

Kamerun milli takımı kampında sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden, yapılan değerlendirme neticesinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

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