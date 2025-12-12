İSTANBUL 14°C / 7°C
Siyah-beyazlılarda savunma hamlesi! Beşiktaş stoper arayışında

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, FC Lugano forması giyen stoper Antonios Papadopoulos'u gündemine aldı.

HABER MERKEZİ12 Aralık 2025 Cuma 23:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürürken gündemine İsviçre ekibi FC Lugano'da forma giyen Antonios Papadopoulos'u aldı.

GÜNDEMDEKİ İSİM PAPADOPULOS

Sky DE'nin haberine göre, Beşiktaş, İsviçre ekibi FC Lugano'da forma giyen stoper Antonios Papadopoulos ile ilgileniyor.

Haberde Siyah-Beyazlılar'ın, kış transfer döneminde savunmaya takviye yapmak istediği ve Papadopoulos'un transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

26 yaşındaki eski Dortmundlu futbolcunun piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor ve Lugano'da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Papadopoulos'un İsviçre'deki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

