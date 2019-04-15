'Size bu ruh yeter'

TEKNİK Direktör Ersun Yanal, 1-1 biten Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında futbolcularını öven bir konuşma yaptı. Tüm oyuncuları tek tek kutlayan Yanal, “Çok önemli bir derbiyi geride bıraktık. Belki birçoğuna göre favori Galatasaray’dı. Onlar da buradan galibiyetle dönmeyi bekliyordu. Belki biz de kazanamadık ama 10 kişi kalmamıza ve 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı berabere bitirdik. Her hal ve şartta kolay kolay yenilmeyecek bir takım olduğumuzu gösterdik” dedi.

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Fenerbahçe’nin hocası, “Hepiniz Çubuklu forma için, armanız için oynadınız. Çok güzel bir mücadele ortaya koydunuz. Galatasaray karşısındaki performansınız ve yenilmeme iradeniz Fenerbahçe’nin daha iyi sonuçlar alabileceğinin bir gösterdiniz. Şimdi size düşen kalan haftalarda da aynı düşünce anlayışı ile aynı hırs ile aynı arma sevdasıyla oynamanız. 6 haftada alacağımız sonuçlar gelecek sezon için de bir ayna olacak. Şimdi taraftarı sevindirme zamanıdır” ifadesini kullandı.