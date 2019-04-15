11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8028
  • 6,565
  • 240.24
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Size bu ruh yeter'

Yanal, “Bu forma için, bu arma için oynadınız. Belki kazanamadık ama 10 kişi kaldığımız maçı berabere bitirip bizi öyle kolay kolay yenemeyeceklerini gösterdik” dedi.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TEKNİK Direktör Ersun Yanal, 1-1 biten Galatasaray derbisinin ardından soyunma odasında futbolcularını öven bir konuşma yaptı. Tüm oyuncuları tek tek kutlayan Yanal, “Çok önemli bir derbiyi geride bıraktık. Belki birçoğuna göre favori Galatasaray’dı. Onlar da buradan galibiyetle dönmeyi bekliyordu. Belki biz de kazanamadık ama 10 kişi kalmamıza ve 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı berabere bitirdik. Her hal ve şartta kolay kolay yenilmeyecek bir takım olduğumuzu gösterdik” dedi.

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRSİNİZ

Fenerbahçe’nin hocası, “Hepiniz Çubuklu forma için, armanız için oynadınız. Çok güzel bir mücadele ortaya koydunuz. Galatasaray karşısındaki performansınız ve yenilmeme iradeniz Fenerbahçe’nin daha iyi sonuçlar alabileceğinin bir gösterdiniz. Şimdi size düşen kalan haftalarda da aynı düşünce anlayışı ile aynı hırs ile aynı arma sevdasıyla oynamanız. 6 haftada alacağımız sonuçlar gelecek sezon için de bir ayna olacak. Şimdi taraftarı sevindirme zamanıdır” ifadesini kullandı.

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA