27 Kasım 2025 Perşembe
  • Skandal karar dünya basınının gündeminde! ''Hakem bize merhamet gösterdi''
Spor

Skandal karar dünya basınının gündeminde! ''Hakem bize merhamet gösterdi''

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oldu. Promise David, Uğurcan Çakır'a sert bir müdahalede bulundu ancak kart görmedi. Yaşanan bu olay dünya basınında gündem oldu.

27 Kasım 2025 Perşembe 08:58
Skandal karar dünya basınının gündeminde! ''Hakem bize merhamet gösterdi''
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, salı akşamı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı evinde ağırladı. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılamada tek golü, 57. dakikada Gilloise forveti Promise David Akinpelu kaydetti. Ancak Kanadalı santrfor, golden yaklaşık 3 dakika önce Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'a sert bir müdahalede bulundu. Mücadelenin İspanyol hakemi Jose Sanchez, Uğurcan Çakır'ın ayağına topsuz alanda basan oyuncuya kart göstermedi. Birçok otorite, zaten sarı kartı bulunan David Akinpelu'nun kırmızı kartla atılması gerektiğini savundu.

KART GÖRMEKTEN KURTULDU

İspanyol hakemin bu skandal kararı, bütün dünyada tartışma konusu oldu. Belçika basınından Voetbalzone; "Devre arasından hemen sonra Promise David, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın ayağına bastıktan sonra ikinci sarı karttan kurtuldu. Hakem bize merhamet gösterdi ve üç dakika sonra Kanadalı oyuncu, Zorgane'nin pasıyla yakın mesafeden gol atmayı başardı" yorumunu yaptı. Hln.be ise "Hakem bize ivme kazandırdı. Promise David'in oldukça akıllıca bir hareketi değil. Top zaten ondayken Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'ın ayağına basıyor. Kanadalı oyuncu sarı kart görmeden kurtuldu" diye yazdı.

APTALCA BİR HAREKETTİ

Diğer yorumlar ise şöyle; Voetbalkrant: "Union, soyunma odasından biraz dağınık bir şekilde çıktı ve iki takım da ritmini bulmakta zorlandığı kaotik bir yeniden başlatma yaşadı. David, ayağının kaleci Çakır'a değmesiyle ikinci sarı karttan kurtuldu. Hbvl: "David, diğer maçlarda pek de iyi bir oyun sergilememişti ve ilk yarıda yaptığı aptalca bir hareketin ardından ikinci sarı kartla da burun buruna gelmişti. Haklı bir değişiklikti, ama neredeyse çok erken geliyordu." Galatasaray bu mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanda kaldı.

