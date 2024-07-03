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Spor

Skandal soruşturma sonrası Merih Demiral'dan paylaşım! ''Yüksel Türk!''

A Milli Takım'ın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı elediği maçta 2 golün altına imzasını atan Merih Demiral, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Attığı gol sonrası yaptığı sevinç için hakkında soruşturma açılan milli oyuncu, sosyal medya hesabından bu soruşturmaya yanıt verdi.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 21:10 - Güncelleme:
Skandal soruşturma sonrası Merih Demiral'dan paylaşım! ''Yüksel Türk!''
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Avusturya karşısında attığı iki golle A Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesinde önemli rol oynayan Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Attığı gol sonrası yaptığı sevinç için hakkında soruşturma açılan milli oyuncu, sosyal medya hesabından bu soruşturmaya yanıt verdi.

Milli oyuncumuz, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur." ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca Türk bayrağı da kullandı.

Merih Demiral'in bu paylaşımı büyük beğeni topladı.

NELER YAŞANDI?

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" sözlerini sarf etmişti.

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