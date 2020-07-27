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Spor

Skertel: ''Fenerbahçe'den ayrılmam şampiyonluğun yolunu açtı''

Medipol Başakşehir'in ünlü savunma oyuncu Martin Skrtel Fenerbahçe'den ayrılık sürecine değindi. Skertel, 'Bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e gelip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı' dedi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:29 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:29
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Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan Martin Skrtel, beIN Sports'ta geçen sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmasının nedeni ile ilgili konuştu. 

Slovak oyuncu, "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmadığında üzüldüm.  3 yıl orada forma giymiştim, İstanbul'a alışmıştım, ailem alışmıştı. 2-3 ay Fenerbahçe ile görüştüm. Bir takım kontratlar üzerinde görüştük, onların ve benim farklı fikirlerim vardı, anlaşmaya varamadık. Bir nedenden, kontratımı uzatmama kararı aldılar. Sadece ben değil, birkaç başka oyuncunun da sözleşmesini uzatmadılar." dedi.

ŞAMPİYONLUĞUN KAPISINI AÇTI

Fenerbahçe'den ayrılmasının şampiyonluk yaşamasını da sağladığını kaydeden tecrübeli isim, "Hayattaki her şeyin bir sebebi vardır, bu karar önce İtalya'ya gitmemin kapısını açtı, sonra da Başakşehir'e galip şampiyonluk yaşamamın kapısını açtı." ifadelerini kullandı.

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