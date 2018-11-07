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Skor 2-0 olduktan sonra Fatih Terim ve Ümit Davala'nın çaresiz görüntüsü gündem oldu

Sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Schalke deplasmanında skor 2-0 olduktan sonra büyük yıkım yaşadı.

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Sakat oyuncuların çokluğu ve cezalı futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Terim'in yönetimindeki Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılı takım, en son 6 Ekim'de Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanmıştı.

Dün gece 2-0'dan sonra Terim'in yedek kulübesinde yardımcısı Ümit Davala ile birlikte görüntüsü, sosyal medyada çok konuşuldu.

(Skorer)

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