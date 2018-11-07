Skor 2-0 olduktan sonra Fatih Terim ve Ümit Davala'nın çaresiz görüntüsü gündem oldu Sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Schalke deplasmanında skor 2-0 olduktan sonra büyük yıkım yaşadı.