Skorbord arızalandı maç başlamadı

DHA 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:13 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:13

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor arasında oynanan 3'üncü hafta maçına skorboard arızası damga vurdu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlaması gereken karşılaşma skor tabelasının arızalanması nedeniyle 18.00'de başladı. Aynı arızanın ilk periyodun sonunda ve ikinci periyotta üç kez daha tekrarlanması nedeniyle oyuna sık sık ara verildi.

Basketbolcular oyuna verilen araları ısınarak geçirmek zorunda kaldı. Maçın hakemleri arızanın sık sık tekrarlanması üzerine iki ayrı 24 saniye cihazının sahanın köşe bölgelerine konulmasını istedi. Yetkililer uzatma kablosu yardımıyla 24 saniye cihazlarını istenilen yerlere yerleştirdi ve oyunun yeniden başlaması için beklemeye geçildi. Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta arıza nedeniyle maça verilen son araya 42-22 üstün durumda girdi.