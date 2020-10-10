İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
Spor

Skorbord arızalandı maç başlamadı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor arasında oynanan 3'üncü hafta maçına skorboard arızası damga vurdu. Karşılaşma 30 dakika geç başladı.

DHA10 Ekim 2020 Cumartesi 21:13 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 21:13
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor arasında oynanan 3'üncü hafta maçına skorboard arızası damga vurdu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.30'da başlaması gereken karşılaşma skor tabelasının arızalanması nedeniyle 18.00'de başladı. Aynı arızanın ilk periyodun sonunda ve ikinci periyotta üç kez daha tekrarlanması nedeniyle oyuna sık sık ara verildi.

Basketbolcular oyuna verilen araları ısınarak geçirmek zorunda kaldı. Maçın hakemleri arızanın sık sık tekrarlanması üzerine iki ayrı 24 saniye cihazının sahanın köşe bölgelerine konulmasını istedi. Yetkililer uzatma kablosu yardımıyla 24 saniye cihazlarını istenilen yerlere yerleştirdi ve oyunun yeniden başlaması için beklemeye geçildi. Pınar Karşıyaka, ikinci periyotta arıza nedeniyle maça verilen son araya 42-22 üstün durumda girdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.