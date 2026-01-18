İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

Skriniar: Çok önemli bir galibiyetti

Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

18 Ocak 2026 Pazar 22:37
Skriniar: Çok önemli bir galibiyetti
Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 2 kez geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve zirvede farkı 1'e indirdi.

Maçın ardından Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

"TAKTİK DEĞİŞTİRDİK, SONUCU ALDIK"

Devre arasında taktik değşikliğine gittiklerini söyleyen Skriniar, "Çok önemli bir galibiyetti. Bazen en iyi performansı gösteremezsiniz. En iyi oyunu oynayamazsınız. Karakterimiz bu, maçı döndürmeyi başardık. İlk devre sonunda içerde konuştuk. Hocamız da gerekenleri söyledi. Taktik değiştirdik ve sonucu aldık. En iyi halinizde olmasanız da kazanmanız gerekir. Biz de bunu başardık." ifadelerini kullandı.

