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Spor

Skriniar'dan veda gibi açıklama: Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertliler ile kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi31 Mayıs 2025 Cumartesi 18:26 - Güncelleme:
Skriniar'dan veda gibi açıklama: Fenerbahçe'yi güzel hatırlayacağım
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Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve sezonu ikinci sırada tamamladı. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertliler ile kiralık sözleşmesi sona eren Milan Skriniar, "Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım" dedi.

Maçın ardından konuşan tecrübeli futbolcu, "Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk günden itibaren muazzam bir destek gördüm. Herkes bana müthiş destek oldu. Her şey mükemmel bir şekilde geçti o günden bu yana. Burada olmak benim için harika. Kendimi gururlu hissettirdi. Saha içinde her zaman en iyisini yapmaya çalıştık ama sezon sonu istediğimiz gibi bitmedi. Şampiyon olamadık. Bu işin negatif tarafı ama buradaki anılarım güzel. Fenerbahçe'yi hep güzel hatırlayacağım" dedi.

Veda sorusu üzerine ise Milan Skriniar, "Veda anlamında söylemedim. Genel olarak güzel hatıralar kaldığını anlatmayı vurguladım. Buradaki herkesin yaklaşımı güzeldi bana karşı. Sezon bitti, şimdi milli takıma gideceğim. Ailemle birlikte tatil yapacağım. Sonrasında kulüple yapacağımız görüşmeler olacak gelecek adımla ilgili" ifadelerini kullandı.

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