  Skriniar, hakemle arasında geçen diyaloğu anlattı!
Spor

Skriniar, hakemle arasında geçen diyaloğu anlattı!

Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Milan Skriniar, Viktoria Plzen beraberliği sonrası açıklamalarda bulundu. Slovak stoper, maç sonunda yaşanan penaltı pozisyonun ardından hakemle arasında geçen diyaloğu anlattı. İşte detaylar...

7 Kasım 2025 Cuma 01:30
Skriniar, hakemle arasında geçen diyaloğu anlattı!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Slovak stoper, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti:

"Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik."

"DAHA İYİSİNİ ORTAYA KOYABİLİRDİK"

Gol yememenin önemli olduğunu vurgulayan Skriniar:

"Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum. Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik."

"HAKEM BANA DEDİ Kİ..."

Maçın son bölümünde Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonla ilgili de konuşan yıldız futbolcu:

"Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi."

