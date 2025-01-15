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Spor

Skriniar transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip

Ara transfer dönemi transfer listesinde PSG'nin Slovak yıldız Milan Skriniar yer alan Galatasaray'a İngiltere'den rakip çıktı.

Haber Merkezi15 Ocak 2025 Çarşamba 13:11 - Güncelleme:
Skriniar transferinde Galatasaray'a İngiliz rakip
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Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, PSG'de fazla forma şansı bulamayan Milan Skriniar'ı gündeme almıştı.

Yıllık 10 milyon Euro kazanan Slovak stoper için G.Saray'ın sezonun geri kalanı için ücretinin yarısını (2.5 milyon Euro) karşılama teklifiyle Fransız kulübünün kapısına gittiği iddia edilmişti.

İNGİLİZ EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Fransız basınından L'Equipe, Premier Lig temsilcileri Tottenham ve Aston Villa'nın da transferde devreye girdiğini yazdı.

Devre arasında 29 yaşındaki oyuncuyla kesin olarak yolların ayrılması beklenirken, Paris temsilcisinin Skriniar'ı bonservisiyle yollamak istediği kaydedildi.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.

Slovak yıldız son olarak 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.

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