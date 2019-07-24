Skrtel kararı Audi Cup sonrası
SÖZLEŞMESİ sona eren ancak şu ana kadar başka bir takım ile anlaşmayan Martin Skrtel’in Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı Audi Cup sonrası belli olacak.
Slovak savunma oyuncusu ile görüşe yönetim, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın kararına göre hareket edecek. Yanal Audi Cup’ta oynanacak maçlardan sonra stoperde ihtiyaç duyulması halinde Skrtel ile devam kararı verecek. Stoperler yeterli görülürse, Slovak oyuncu ile sözleşme yenilenmeyecek.
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