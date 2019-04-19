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Skrtel tahrik etti Volkan Demirel ağzını bozdu

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Kadıköy'de Volkan Demirel ile aralarında yaşananları anlattı. Hasan Şaş, 'Volkan yanıma gelip küfürlü olarak '... git lan' dedi. Sadece o küfretmedi' şeklinde konuştu.

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Her Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi son derbinin de yankısı büyük oldu. Üzerinden günler geçmesine rağmen Kadıköy'de yaşananlar konuşulmaya, tartışılmaya devam ediliyor. 1-1 berabere sona eren derbi öncesinde güne damga vuran olaylardan biri Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın şiddetli şekilde tartışması olmuştu. 

Fenerbahçe cephesi ve Fenerbahçe'ye yakın olan isimler de bu olaydan sonra Hasan Şaş'ı hedef göstermişti. Ama Hasan Şaş bu durumun tamamen farklı şekilde geliştiğini, hiçbir eylemde bulunmadığı halde tribünlerin yanı sıra sahaya çıkar çıkmaz Ersun Yanal'ın yardımcısı tarafından kendisine küfredildiğini ifade etti.

Ben ondan büyüğüm

Ortamı germemek adına Yanal'ın yardımcısıyla muhatap olmadığını ifade eden Şaş, sonrasında Volkan Demirel ile olan gerginliğini de Fenerbahçe kaptanının başlattığını belirtti. Şaş, Galatasaray taraftarlarının her maç öncesinde kendisini tribünlere çağırdığının altını çizerken "Hem kendi stadımızda hem de deplasmanlarda taraftar beni çağırır. Bütün teknik ekibi, tercümanımızı dâhil olmak üzere... Bu durum Kadıköy'e özel bir şey değil. Ben de taraftarımızı selamlamaya gittim. Sonrasında Volkan yanıma gelerek küfürlü olarak '... git lan buradan' dedi. Biz de tartışmaya başladık. Elli bin kişi durmadan şahsıma küfretti. İnsanlar bilmeden yorum yapıyor. Ben Volkan'ın büyüğüyüm. Kimin yakışıksız harekette bulunduğuna şimdi tekrar karar versinler" ifadelerini kullandı.

Skrtel de tahrik etti

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, maç öncesi Fenerbahçeli Martin Skrtel'in de kendisini tahrik etmeye çalıştığını söyledi. Skrtel'in topu tişörtünün içine sokup Hasan Şaş'a seslenerek yakışıksız ifadeler kullandığı iddia edildi.

(Türkiye)

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