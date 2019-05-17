Skrtel’in yerine aday Zapata

YENİ sezon transfer planlamasını yapan ve hemen harekete geçen Fenerbahçe düğmeye bastı. İtalya Seri A ekiplerinden İnter ile anlaşma zemini arayan Skrtel büyük oranda Mayıs sonu takımdan ayrılacak. Sarı-Lacivertliler bu boşluğu doldurmak için Milan’da oynayan Zapata ile temasa geçti. İtalyan ekibi ile maaş konusunda sıkıntılar yaşayan ve geçen hafta “İtalya’dan ayrılmak üzereyim” diyen Kolombiyalı yıldız ile ilk görüşmeyi Sportif Direktör Comolli yaptı. Yıllık 3 milyon euro ücret isteyen Zapata’ya Comolli’nin 2 milyon euro teklif ettiği ve uzlaşma sağlanamadığı belirtildi. Bu arada Fenerbahçe, Sivasspor’da orta saha bölgesinde oynayan Emre Kılınç ile de görüşüyor.