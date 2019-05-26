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Slaven Bilic, Süper Lig'e geri dönüyor

Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2 sezonda taraftarın sevgilisi olan Hırvat teknik direktör Slaven Bilic, 4 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e geri dönüyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı bu sezon, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Kasımpaşa'nın başına geçecek.

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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra West Ham United ve Al Ittihad'ı çalıştıran Slaven Bilic'e tekrar Türkiye yolu gözüktü.
 
UEFA Pro Lisans kursunda konuşma yapmak için Türkiye'de bulunan Bilic'in Kasımpaşa ile görüştüğü kaydedildi.
 
Önceki gün Vodafone Park'ta Beşiktaş - Kasımpaşa maçını izleyen Hırvat teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
 
Suudi Arabistan'da istediği sonuçları almakta zorlanan ve çıktığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet çıkarabilen Hırvat hoca, 3 ay önce görevinden ayrılmıştı. 50 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'la çalıştığı iki sezonda şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak üçüncülüğün ötesine geçememişti.
 
(Sabah)
 

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