İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8534
  • EURO
    7,9316
  • ALTIN
    412.347
  • BIST100
    118080
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Slaven Bilic, West Bromwich Albion'u Premier Lig'e çıkardı
Spor

Slaven Bilic, West Bromwich Albion'u Premier Lig'e çıkardı

Hırvat teknik adam Slaven Bilic çalıştırdığı West Bromwich Albion'u Championship'ten Premier Lig'e çıkarmayı başardı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:50
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'e yükselen ikinci takım West Bromwich Albion oldu.

Championship'te ligin son haftasında ikincilik şansı olan 3 takımın nefes kesen maçlarının ardından Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion mutlu sona ulaştı. Leeds United'ın geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ikinci sırayı alacak takım merak ediliyordu. Play-off'lara kalmadan ikinci sırayı almak isteyen 3 takımdan Fulham, Brentford ve West Bromwich son hafta maçlarına çıktı.

RAKİBİ PUAN KAYBEDİNCE...

Brentford, Barnsley'i konuk ettiği maçı 2-1 kaybederek büyük üzüntü yaşarken Fulham ise Wigan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Rakiplerinden puan olarak önde olan West Bromwich QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakipleri galibiyet alamadığı için Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ardından başta eski Beşiktaş teknik direktörü Slaven Bilic ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.