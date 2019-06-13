Slaven Bilic West Bromwich ile anlaştı
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich teknik direktörlüğe Slaven Bilic'in getirildiğini duyurdu.
İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich teknik direktörlüğe Slaven Bilic'in getirildiğini duyurdu. İngiliz kulübü Hırvat teknik adamla 2 yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı.
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