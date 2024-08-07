Slavia Prag evinde avantajı kaptı!

Fenerbahçe'nin Lille'i geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Slavia Prag, sahasında Union SG ile karşılaştı.

Fortuna Arena'da oynanan maçı Slavia Prag 3-1 kazandı. Çek ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 42. dakikada Chory, 58. dakikada ise Dorley kaydetti. Union SG'nin tek golü 73. dakikada Buzek'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Union SG'de Fuseini, 86. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü Union SG'nin stadında oynanacak.