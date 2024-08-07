İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4716
  • EURO
    36,6632
  • ALTIN
    2568.75
  • BIST100
    10024.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Slavia Prag evinde avantajı kaptı!

Fenerbahçe'nin Lille'i geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Slavia Prag, sahasında Union SG'yi 3-1 mağlup etti.

7 Ağustos 2024 Çarşamba 22:05 - Güncelleme:
Slavia Prag evinde avantajı kaptı!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Lille'i geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Slavia Prag, sahasında Union SG ile karşılaştı.

Fortuna Arena'da oynanan maçı Slavia Prag 3-1 kazandı. Çek ekibine galibiyeti getiren golleri 20 ve 42. dakikada Chory, 58. dakikada ise Dorley kaydetti. Union SG'nin tek golü 73. dakikada Buzek'in kendi kalesine attığı golle geldi.

Union SG'de Fuseini, 86. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü Union SG'nin stadında oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.