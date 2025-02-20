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Spor

Slavko Vincic kararı geniş yankı buldu! Tüm Slovenya bu atamayı konuşuyor

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Slovak hakem Slavko Vincic ülkesinde gündem oldu. Slovak basını deneyimli hakemin kariyerinin en zor maçlarından birine çıkacağını belirtti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ20 Şubat 2025 Perşembe 15:35 - Güncelleme:
Slavko Vincic kararı geniş yankı buldu! Tüm Slovenya bu atamayı konuşuyor
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TFF, 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı için yabancı hakem kararı alınmasının ardından dev derbiye Slavko Vincic'i atadı.

Vincic'in dev derbiye atanması ülkesi Slovenya'da da büyük ses getirdi.

Sloven basını derbinin, Vincic'in geçen yıl Real Madrid-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi finalini yönetmesinin ardından çıkacağı en zorlu müsabaka olacağını belirtti.

Vincic'in dünyanın en ateşli derbilerinden birinde görev alacağı ve bu maçın Süper Lig şampiyonluğu için kritik öne sahip olduğu vurgulandı.

Sloven basını ayrıca Vincic'in adını dünyaya duyurma yolunda yeni ve çok zorlu bir sınav vereceğini aktardı.

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