Galatasaray, şampiyonluk yolundaki kritik maçta sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, ülkesinde de manşetleri süsledi.

İşte Slavko Vincic için atılan bazı manşetler:

"GÖZ KAMAŞTIRDI"

Snportal: Slovenya'nın en iyi hakemi olarak gösterilen Slavko Vincic, büyük Türk derbisinde performansıyla göz kamaştırdı. Futbolculardan çok Türk halkı, Sloven hakemin mükemmel bir iş çıkardığına kanaat getirdi.

"OLUMLU ELEŞTİRİLER ALDI"

Sportklub: Slavko Vincic, maçın ardından oldukça olumlu eleştiriler aldı. Hatta Trabzonspor, TFF'ye başvurarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçının Vincic'e verilmesini istedi.

"TÜRKLER HEMFİKİR"

Planetnogomet: Galatasaray ve Fenerbahçe etkilemedi ama Slavko Vincic etkiledi: Türkler, Slovenyalının işini mükemmel yaptığı konusunda hemfikir.

Dev derbinin ardından Fenerbahçe cephesi, Slavko Vincic'in performansından memnun olurken, Galatasaray ise memnuniyetsizliğini dile getirdi.