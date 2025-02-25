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  • Slavko Vincic ülkesi Slovenya'da gündem oldu! Manşetler dev derbinin hakemi için atıldı
Spor

Slavko Vincic ülkesi Slovenya'da gündem oldu! Manşetler dev derbinin hakemi için atıldı

Süper Lig'in 25. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçı yabancı hakemi Slavko Vincic yönetti. Deneyimli hakem ülkesi Slovenya'da gündem oldu. Manşetler Sloven hakem için peş peşe atıldı. İşte manşetler...

AKŞAM25 Şubat 2025 Salı 08:58 - Güncelleme:
Slavko Vincic ülkesi Slovenya'da gündem oldu! Manşetler dev derbinin hakemi için atıldı
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Galatasaray, şampiyonluk yolundaki kritik maçta sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın Sloven hakemi Slavko Vincic, ülkesinde de manşetleri süsledi.

İşte Slavko Vincic için atılan bazı manşetler:

"GÖZ KAMAŞTIRDI"

Snportal: Slovenya'nın en iyi hakemi olarak gösterilen Slavko Vincic, büyük Türk derbisinde performansıyla göz kamaştırdı. Futbolculardan çok Türk halkı, Sloven hakemin mükemmel bir iş çıkardığına kanaat getirdi.

"OLUMLU ELEŞTİRİLER ALDI"

Sportklub: Slavko Vincic, maçın ardından oldukça olumlu eleştiriler aldı. Hatta Trabzonspor, TFF'ye başvurarak Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçının Vincic'e verilmesini istedi.

"TÜRKLER HEMFİKİR"

Planetnogomet: Galatasaray ve Fenerbahçe etkilemedi ama Slavko Vincic etkiledi: Türkler, Slovenyalının işini mükemmel yaptığı konusunda hemfikir.

Dev derbinin ardından Fenerbahçe cephesi, Slavko Vincic'in performansından memnun olurken, Galatasaray ise memnuniyetsizliğini dile getirdi.

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