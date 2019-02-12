Slimani'den iddialı açıklama: Zenit maçı yeni başlangıç olacak
Devre arasında gönderilmesi düşünülen ancak takımda kalan Islam Slimani, Zenit karşısında Fenerbahçe'nin gol silahı olacak.
Devre arasında gönderilmesi düşünülen ancak takımda kalan Islam Slimani, Zenit karşısında Fenerbahçe'nin gol silahı olacak.
Geldiği günden beri bekleneni veremeyen Cezayirli golcü "İnsanları hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ama buna Zenit karşısında son vereceğim" iddiasında bulundu.
Türkiye
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