Slimani’ye müjde Rodgers görevde

KANARYA’DA bu sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu Leicester City’ye dönme şansı az görülen İslam Slimani’ye müjdeli haber geldi. Cezayirli golcüyü takımda istemeyen Teknik Direktör Claude Puel görevden alındı. Yerine Celtic Menajeri Brandon Rodgers getirildi ve 3.5 yıllık imza attı. Rogders, daha önce Slimani’yi Celtic’e aldırmak istemiş ama bu transfer gerçekleşmemişti. Şimdi Brandon’un Leicester’in başına geçmesiyle sezon sonu Slimani de Premier Lig ekibinde devam edecek.