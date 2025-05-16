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Spor

Slot'tan Frimpong transferi için açıklama geldi

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, gündemlerinde olan Jeremie Frimpong hakkında sorulan soruya cevap verdi.

Haber Merkezi16 Mayıs 2025 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Slot'tan Frimpong transferi için açıklama geldi
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Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kendisine yöneltilen Jeremie Frimpong hakkında sorulan soruya cevap verdi.

"İMZALAYANA KADAR KONUŞMAM"

Slot, Hollandalı sağ bek için çıkan anlaşmanın tamamlandığı yönündeki haberlerin sorulmasına cevap olarak, "Sıkıcı bir cevap olacak biliyorum ama bizimle sözleşme imzalayana kadar getirmek istediğimiz oyuncular hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulunmuyoruz." cevabını verdi.

40 MİLYON EURO'YA TAMAMLANACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre Liverpool, Frimpong transferinde son aşamaya geldi ve oyuncuyu 40 milyon euro karşılığında kısa süre içinde kadrosuna katması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 48 maça çıkan yıldız futbolcu, 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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