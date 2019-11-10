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Sloukas'tan 10 Kasım'da tepki çeken hareket için açıklama

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesi 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankarta dokunmadı, olay kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu. Yunan yıldızdan gündem olan konuyla ilgili kısa süre sonra açıklama geldi.

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Fenerbahçe Beko'nun Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadelede 10 Kasım'a özel hazırlanan Atatürk'ü anma pankartına dokunmaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Maç öncesi sarı lacivertli oyuncular ellerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Fenerbahçe Beko, bu anları resmi Twitter hesabından paylaştı. Video'nun altına yorum yapan taraftarlar Sloukas'ın pankartı tutmadığını farketti ve "Sloukas neden tutmuyor?" şeklinde yorumda bulundular.

SLOUKAS ATATÜRK PANKARTINA DOKUNMADI

Fenerbahçe Beko'nun resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde maça 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için hazırlanan ve üzerinde "81. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazan bir pankartla çıktığı görülürken, Yunan basketbolcu Kostas Sloukas pankarta dokunmadı. Bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki topladı.

AÇIKLAMA GELDİ

Mücadele öncesinde takımın sahaya Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü adına 10 Kasım pankartıyla çıktığı bölümde kendisinin bilinçli olarak pankartı tutmadığına yönelik yorumlarla ilgili Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım." dedi.

Türkiye için mücadele ettiğini kaydeden Yunan oyuncu, "Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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