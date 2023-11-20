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Spor

Slovakya deplasmanda kazandı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Slovakya, Bosna Hersek'e konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazandı. Maçta galibiyeti getiren golleri Robert Bozenik ve Samsunspor'da forma giyen Lubomir Satka kaydetti.

20 Kasım 2023 Pazartesi 01:18 - Güncelleme:
Slovakya deplasmanda kazandı!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında Bosna Hersek ile Slovakya karşılaştı. Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan maçı Slovakya 2-1 kazandı.

Slovakya'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Robert Bozenik ile 71. dakikada Samsunspor'da forma giyen Lubomir Satka kaydetti. Bosna Hersek'in tek golü 49. dakikada Patrik Hrosovsky'dan (K.K) geldi.

Bosna Hersek'te Ankaragücü forması giyen Nihad Mujakic 90 dakika, Kasımpaşa forması giyen Haris Hajradinovic ise 87 dakika süre aldı. Slovakya'da da galibiyet golünü atan Lubomir Satka 90 dakika görev yaptı.

Daha önce Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen Slovakya, bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltti. Bosna Hersek ise Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni 9 puanla tamamladı.

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