Slovakya evinde Bosna Hersek'i 2 golle yendi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda Francesco Calzona'nın ekibi Slovakya ile Faruk Hadzibegic'in yönetimindeki Bosna Hersek karşı karşıya geldi.
Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Slovakya 2-0 kazanırken goller 13. dakikada Robert Mak ve 40. dakikada Lukas Haraslin'den geldi.
Bosna Hersek'te maça ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic 63 dakika sahada kalırken, Konyasporlu Ibrahim Sehic 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte ikinci maçların ardından Slovakya puanını 4'e yükseltirken, Bosna Hersek 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Slovakya deplasmanda İzlanda'ya konuk olurken, Bosna Hersek zorlu Portekiz deplasmanına gidecek.