Ligde ve Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı ile beraber 15'te 15'lik bir galibiyet serisi yakaladı. Kanarya'nın bu performansı Avrupa'da da gündem oldu. Slovakya basını, "Heyecan verici son" başlığını attı. Sport24sk'nın haberinde şu ifadeler yer aldı: "S.Trnava grubun en büyük favorisi karşısında sonuna kadar başa baş mücadele etti. Sonuna kadar beraberlik için oynadılar."

İSMAİL KARTAL ÖNEMLİ BULMADI

Ujszo adlı haber sitesi ise İsmail Kartal'ın maçı önemli bulmadığını ve bu nedenle yedek ağırlıklı çıktığını belirtti: "Fenerbahçe, Nagyszombat'a inanılmaz bir formla geldi ve sezondaki 15. galibiyetini geride bıraktı. Aynı zamanda, Teknik Direktör İsmail Kartal; Livakovic, Tadic, Fred ve Dzeko gibi isimlere ilk 11'de şans vermeyerek bu karşılaşmayı önemli bulmadığını gösterdi."

TARAFTARA SALDIRI

S.Trnava maçının ardından, Nagyszombat'taki bir otelin önünde iki Fenerbahçeli taraftara saldırı gerçekleştirildi. Slovak basınından Parameter'in haberinde, "Otelde kalan iki Fenerbahçe taraftarına maskeli kişiler saldırdı. Olayın ardından polis, saldırgan gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı" denildi.

KOÇ PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" ve "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SZYMANSKİ&BATSHUAYİ'YE MİLLİ DAVET

F.Bahçe'de Batshuayi'ye Belçika Milli Takımı'ndan davet geldi. 30'luk golcü, Belçika'nın Avusturya ve İsveç maçlarında oynayabilir. 24'lük yıldız Szymanski de Polonya Milli Takımı'na çağrıldı. Genç yıldız Moldova karşısında süre alabilir.