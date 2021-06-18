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Spor

Slovakya'yı yenen İsveç avantajı kaptı

EURO 2020 E Grubu ikinci maçında İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. İsveç maçtan 1-0 galip ayrıldı.

DHA18 Haziran 2021 Cuma 18:05 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 18:05
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Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan E Grubu ikinci maçında, İsveç ile Slovakya karşılaştı.

İsveç, karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle Alexander Isak'ın girdiği pozisyonlarla etkili oldu.

Baskılı oyunu sonuç veren İsveç, 75. dakikada penaltı kazandı. Robin Quaison, ceza sahasında kaleci Martin Dubravka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Emil Forsberg, 77. dakikada penaltı atışını gole çevirerek İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Bu golle sahadan 1-0 galip ayrılan İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

Grubun diğer karşılaşması, bir puanlı İspanya ile ilk maçında puan alamayan Polonya arasında yarın TSİ 22.00'de oynanacak.

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