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Spor

Slovenya, San Marino'yu 2 golle yendi

Slovenya, EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında sahasında konuk ettiği San Marino'yu Benjamin Sesko ve Roberto Di Maio'nun golleriyle 2-0 yendi.

26 Mart 2023 Pazar 22:26 - Güncelleme:
Slovenya, San Marino'yu 2 golle yendi
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Matjaz Kek'in yönetimindeki Slovenya ile Fabrizio Constantini'nin ekibi San Marino karşı karşıya geldi.

Stozice Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Slovenya 2-0 kazanırken galibiyet golleri; 56. dakikada Benjamin Sesko ve 60. dakikada Roberto Di Maio'nun kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.

Slovenya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe futbolcusu Miha Zajc, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Slovenya grubun ilk 2 maçı sonunda 6 puana ulaşırken, San Marino henüz puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maçında Slovenya deplasmanda Finlandiya ile karşılaşırken, San Marino evinde Kazakistan'ı ağırlayacak.

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