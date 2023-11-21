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Spor

Slovenya son anda EURO 2024 biletini kaptı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nun son maçında Slovenya, Kazakistan'ı 86. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek, EURO 2024'e katılmaya hak kazandı.

21 Kasım 2023 Salı 00:51 - Güncelleme:
Slovenya son anda EURO 2024 biletini kaptı!
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu maçında Slovenya ile Kazakistan karşılaştı. Stozice Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Slovenya 2-1 kazandı ve Almanya biletini kaptı.

Slovenya'ya galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Benjamin Sesko ile 86. dakikada Benjamin Verbic'ten geldi. Kazakistan'ın tek golünü 48. dakikada Ramazan Orazov kaydetti.

Slovenya'da Fenerbahçeli Miha Zajc ile Alanyasporlu Jure Balkovec, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten Slovenya, grubu lider bitirerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Konuk ekip Kazakistan ise 18 puanda kalarak eleme aşamasını dördüncü sırada noktaladı.

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