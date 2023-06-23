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Spor

Smart, Boston'da emekli olmak istiyor

Boston Celtics tarafından Memphis Grizzlies'e takas edilen Marcus Smart'ın bu olayın ardından 'şok olduğu' belirtildi.

23 Haziran 2023 Cuma 17:41 - Güncelleme:
Smart, Boston'da emekli olmak istiyor
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Boston Celtics tarafından Memphis Grizzlies'e takas edilen Marcus Smart'ın bu olayın ardından "şok olduğu" belirtildi.

Celtics, geçtiğimiz gece Kristaps Porzingis'i Boston'a gönderen üç takımlı bir anlaşmada Smart'ı Grizzlies'e takas etmişti.

Boston ekibi anlaşmada ayrıca Tyus Jones'u da Washington Wizards'a göndererek bu hamleyi tamamlarken, Smart'ın bu haberi öğrendikten sonra olanlara inanamadığı belirtildi.

Boston Globe'dan Adam Himmelsbach, 29 yaşındaki oyuncunun "yıkıldığını" ve "şoka uğradığını" söyledi.

Smart'ın bu hamleden sonra yakın arkadaşlarıyla iletişime geçtiği ve takas edilmek için Celtics kadrosundaki tüm guardlar arasından kendisinin seçilmesine "çok şaşırdığı" iddia edildi.

Himmelsbach, Smart'a yakın bir kaynağın "Marcus, Boston'ı çok seviyordu. Orada emekli olacağını düşünmüştü." dediğini aktardı.

Smart'ın sonrasında odağını toplayarak Grizzlies'e katılmaya kendini hazır etmiş olduğu da raporlara eklendi.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 61 maçta Smart, 11.5 sayı, 6.3 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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