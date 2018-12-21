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Sneijder hazır kıta

Guido Albers, “Sneijder’ın 6 ay daha sözleşmesi var. Şu anda gelmesi için Galatasaray’ın, kulübüne resmen başvurması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim; teklif gelirse Wesley, Sarı-Kırmızılı formayı giymeye çok sıcak bakıyor” dedi.

  • StarSpor
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SON dönemde ismi yeniden Galatasaray ile anılmaya başlanan Wesley Sneijder’ın menajeri Guido Albers’ten Sarı-Kırmızılı taraftarların umudunu artıracak açıklamalar. Radyospor’a konuşan Albers, “Galatasaray istiyorsa bu transfer konusunu konuşuruz. Wesley Sneijder, Galatasaray’a dönme konusuna sıcak bakıyor” dedi

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Albers şunları söyledi: “6 ay daha sözleşmesi var. Ocak ayında dönecek demek zor olur. Galatasaray’ın bunu müzakere etmesi lazım. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Wesley Sneijder çok açık. Ocak ayı için transfer zor. Çünkü halen sözleşmesi var. Galatasaray bir teklif hazırlayabilir. Bu teklifi Sneijder’ın kulübüne götürürüz.Sneijder, Galatasaray’a gelmeye açık.”

ASLAN’DA 45 GOL VE 44 ASİST

“Galatasaray şu ana kadar transfer için herhangi bir teklif getirmedi ve resmi bir bağlantıya geçmedi. Her şey onlardan gelecek teklife bağlı.” Bu sezon 11 maçta görev yapan ve 6 gol sevinci yaşayan Hollandalı futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma altında 5 sezonda 175 resmi maça çıkakken 45 gol kaydetti. Sneijder takım arkadaşlarına da 44 gol pası vererek başarılı bir dönem geçirdi.

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