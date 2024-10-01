İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2024 Salı / 28 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2185
  • EURO
    37,9261
  • ALTIN
    2932.17
  • BIST100
    9351.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sneijder'den Manchester United'a sert eleştiri
Spor

Sneijder'den Manchester United'a sert eleştiri

Hollandalı eski futbolcu ve yorumcu Wesley Sneijder, Erik ten Hag'ın geleceğinin tartışıldığı Manchester United'ı eleştirdi.

1 Ekim 2024 Salı 20:30 - Güncelleme:
Sneijder'den Manchester United'a sert eleştiri
ABONE OL

Wesley Sneijder, Erik ten Hag konusunda Manchester United'a eleştiride bulundu.

SNEIJDER'İN SÖZLERİ

Hollandalı futbol insanı, Erik ten Hag ve Manchester United için yaptığı açıklamada, "Erik ten Hag için kader maçları haberlerini okuyoruz. Porto ile berabere kalır ve Aston Villa'yı mağlup ederse, bunlar kulüp için her şeyi düzeltir mi? Manchester United'ın politikası nedir? Kulüp, göreve yeni bir teknik direktör getirmek istiyor ama aynı zamanda iki sonuç her şeyi değiştirebilir mi?" sözlerini kullandı.

MANU'NUN BU SEZON PERFORMANSI

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, Premier Lig'de sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı. Kırmızı Şeytanlar, 6 maçta 3 kez kaybetti. Manchester United ligde topladığı 7 puanla 6 hafta sonunda 13. sırada yer alıyor.

SIRADAKİ MAÇLAR

Erik ten Hag'ın ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde de ilk haftada Twente ile 1-1 berabere kalmıştı.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında perşembe günü Porto ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve ardından ligde pazar günü Aston Villa'ya konuk olacak.

  • WesleySneijder
  • EriktenHag
  • ManUnitedEleştirisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.