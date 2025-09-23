İSTANBUL °C / °C
Spor

Sneijder'den Mourinho'ya mesaj! ''Bunu söylemen akıllıca değil''

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Hollandalı efsane Wesley Sneijder, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu. Sneijder, Portekizli teknik adamın 'Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım' sözlerini değerlendirdi.

23 Eylül 2025 Salı 11:27
Sneijder'den Mourinho'ya mesaj! ''Bunu söylemen akıllıca değil''
Jose Mourinho ile Inter'de birlikte çalışan Wesley Sneijder, Portekizli teknik adam ile ilgili konuştu.

Mourinho'nun Benfica'daki ilk basın toplantısında söylediği, "Fenerbahçe'ye giderek hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak, kendi seviyeme dönmek demek." sözleri değerlendiren Hollandalı eski yıldız, "Böyle bir şey söylemesi akıllıca değil, bunu söylememeliydi. Türkiye'de bunu hoş karşılamazlar." dedi.

"HALA ÖZEL BAĞIMIZ VAR"

Sneijder, ayrıca Mourinho'nun Benfica'da göreve başlamasından memnun olduğunu dile getirdi. Wesley Sneijder, "O adamı seviyorum ve hala onunla özel bir bağım var. Ona en iyisini diliyorum. Birlikte güzel zamanlar geçirdik. Çok kısa sürdü ama sanki yıllarca birlikte çalışmışız gibi geliyor." açıklamasında bulundu.

