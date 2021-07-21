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Spor

Sneijder'den PSV - Galatasaray maçı yorumu

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, PSV maçı öncesi sarı kırmızılıların kampındaydı. Hollandalı eski futbolcu, 'PSV maçı zor geçecek ancak iki önemli oyuncuları da yok. Bu bence Galatasaray için avantaj olacak. Kalbim Galatasaray ile beraber.' diye konuştu.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:07 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 18:07
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda PSV ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılıların eski yıldızı Wesley Sneijder, takımın kampına bir ziyarette bulundu.

"İKİ ÖNEMLİ OYUNCULARI YOK"

GS TV'ye özel açıklamalar yapan Hollandalı, "Yıllar sonra buraya gelmek, eski dostlarımı görmek, hocamı görmek çok güzel oldu. Burada çok güzel başarılar elde ettik. Tek dileğim Galatasaray. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde görmeyi çok istiyorum. PSV maçı zor geçecek ancak iki önemli oyuncuları da yok. Bu bence Galatasaray için avantaj olacak. Kalbim Galatasaray ile beraber." ifadelerini kullandı.

Taraftara da mesaj gönderen Sneijder, "Galatasaray taraftarını çok seviyorum ve kalbimde inanılmaz farklı bir yerleri var. Ümit ediyorum ki tekrardan Galatasaray'a döneceğim" dedi.

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