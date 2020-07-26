Sneijder'den Selçuk İnan'a ilginç mesaj: ''Selçuk napıyon? Bitti mi? Bitti!''

IHA 26 Temmuz 2020 Pazar 16:56 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 16:58

Galatasaray’da kaptan Selçuk İnan profesyonel futbol kariyerini sonlandırırken, İnan’a veda mesajları da sürüyor. Selçuk İnan ile birlikte forma giymiş takım arkadaşları, deneyimli futbolcu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

Galatasaray’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Fernando Muslera, Ryan Donk, Adem Büyük, Mario Lemina, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Okan Kocuk, Felipe Melo, Wesley Sneijder, Johan Elmander, Albert Riera, Bafetimbi Gomis, Umut Bulut, Olcan Adın, Alex Telles, Bruma, Fernando, Amrabat, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Yekta Kurtuluş, Ozan Kabak ve Didier Drogba, Selçuk İnan için konuştu.

En ilginç mesaj ise Wesley Sneijder'den geldi. Sneijder, Selçuk İnan'la ilgili mesajında Türkçe olarak "Selçuk napıyon? Bitti mi? Bitti" diyerek izleyenleri tebessüm ettirdi. İşte o video...

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerine noktayı koyan Selçuk İnan; Galatasaray Stadyum Müzesi'ni ziyaret etti, Türk Telekom Stadyumu'nda son kez yeşil sahaya çıktı ve birlikte forma giydiği takım arkadaşlarının sürpriz mesajlarını izledi...#KaptanaVeda



���� pic.twitter.com/yetKl4hp6x — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 26, 2020

SELÇUK İNAN: "VİDEOYU İZLEDİKTEN SONRA ÇOK DUYGULANDIM"



Takım arkadaşlarının mesajlarına cevap veren Selçuk İnan, "Bu videoyu izledikten sonra gerçekten çok duygulandım. Bir şeye çok sevindim. Bu kadar önemli futbolcuların, o kadar da güzel insanların kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca gururlandırdı, duygulandırdı. Onları televizyondan da olsa görmek beni mutlu ettik. Hepsini çok seviyorum. Söyledikleri güzel sözler içinde aynı dilekleri onlara gönderiyorum. Çünkü hepsi birbirinden değerli insanlar. Hep beraber gerek saha içinde gerek saha dışında çok güzel şeyler paylaştık. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hüzünlüyüm ama her şeyin sonu var. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlara da kendi hayatlarında sağlıklı, mutlu, aileleriyle beraber güzel bir hayat diliyorum. Hepsini çok seviyorum. İllaki yolumuz yine kesişecek" dedi.