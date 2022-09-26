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Spor

Sofian Feghouli'den, Galatasaray'a: Avukatım gerekeni yapacak

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cezayirli yıldız Sofian Feghouli, alacaklarını tahsil edemediği için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ettiğini açıkladı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 23:52 - Güncelleme:
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Sarı kırmızılı takımla yollarını ayıran Sofiane Feghouli, kulübü FIFA'ya şikayet ettiği yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu duyurdu.

Galatasaray'dan alacakları için avukatına gerekeni yapmasını söylediğini belirten Feghouli, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim." dedi.

FAİZ İŞLETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.

GALATASARAY KARİYERİ

2017'de West Ham'dan 4.25 milyon Euro'ya transfer edilen Sofiane Feghouli, Galatasaray'da yıllık 3.85 milyon Euro'dan 5 senelik sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı.

Feghouli, 138 karşılaşmada 30 gol attı ve 31 asist yaptı.

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