Sofiane Feghouli depremi! Resmen açıklandı, kötü haber

Star Gazetesi 18 Mart 2022 Cuma 23:45 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:50

Sofiane Feghouli'den Galatasaray'a kötü haber Cezayir'den geldi. Ülke basınında yer alan haberlerde Sofiane Feghouli'nin Avrupa Ligi'nde oynanan maçta sakatlandığı ve Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi'nin ise tecrübeli oyuncunun yerine başka bir oyuncu aradığı belirtildi.

SOFIANE FEGHOULI'NİN SAKATLANDIĞINI AÇIKLADILAR

Cezayir basınında yer alan haberlere göre; Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu mücadelesinde Barcelona'ya 2-1 yenildiği maçta sakatlandı. Bu gelişmeyle birlikte tecrübeli oyuncunun Cezayir Milli Takımı'ndaki geleceği ise tartışma konusu oldu.

SOFIANE FEGHOULI'YE ALTERNATİF ARANIYOR

Cezayir Milli Takım Teknik Direktörü Djamel Belmadi'nin Feghouli'nin yerine bir oyuncu bulması bekleniyor. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun yerine ise öncelikli adaylar Yassine Benzia, Nabil Bentaleb ve Hicham Boudaoui.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

32 yaşındaki Cezayirli yıldız, bu sezon Galatasaray forması ile 29 maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. Feghouli, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 5 asistle katkıda bulundu.