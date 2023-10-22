İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım
Spor

Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım

Fatih Karagümrük forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, ligin 9. haftasında oynayacakları Adana Demirspor mücadelesi ve Filistin'de yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 12:47 - Güncelleme:
Sofiane Feghouli: Filistin halkının yanındayım
ABONE OL

Fatih Karagümrük'ün Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Filistin'de yaşanan olayların ardından ilan edilen milli yas, maçlar öncesi saygı duruşu ve karşılaşmalara siyah bant ile çıkma kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Filistin'in sonuna kadar yanındayım. Futbolcular olarak yapabileceğimiz, federasyonun haklı çağrısına uymak. Bir dakikalık saygı duruşu yapacağım çünkü Filistin halkının yanındayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da mutlaka Türkiye adına ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapacaktır" dedi.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, ligin 9. haftasında oynayacakları Adana Demirspor mücadelesi ve Filistin'de yaşananlarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Feghouli, iç sahada oynayacakları Adana Demirspor mücadelesinden galibiyet alacaklarını aktararak, "Şu ana kadar çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes yüzde yüz konsantre ve yüzde yüz her şeyini veriyor. Antrenmanlar çok sert. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Yoğun çalışıyoruz. Ümit ediyorum ki Adana Demirspor karşısında daha önceden yaptığımız gibi bir galibiyet alacağız. Bizim için çok önemli bir maç. Çok istekliyiz. Ümit ediyorum ki istediğimiz gibi geçer" şeklinde konuştu.

"BELHANDA KARDEŞİM GİBİ"

Galatasaray'da beraber forma giydiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile Adana Demirspor maçında rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Belhanda kardeşim gibi. Çok büyük ve önemli bir oyuncu. İyi bir insan büyük karakter. Birlikte oynadık, güzel anılarımız var. Her zaman en iyisini yapmaya çalışan bir kardeşim. Onunla oynamak her zaman oynayan kişiyi de en iyi hale getirirdi. Bu hafta karşılıklı oynayacağız. Onunla ilgili söyleyeceklerim hep böyle pozitif" diye cevap verdi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE ADINA NE YAPILMASI GEREKİYORSA EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"

Sofiane Feghouli, Filistin'de yaşanan olayların ardından Türkiye'de milli yas ilan edilmesi, TFF'nin aldığı müsabakalardan önce saygı duruşu ve futbolcuların sahaya kollarında siyah bantla çıkma kararıyla ilgili olarak ise, "Filistin'in sonuna kadar yanındayım. Futbolcular olarak yapabileceğimiz, federasyonun haklı çağrısına uymak. Bir dakikalık saygı duruşu yapacağım çünkü Filistin halkının yanındayım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da mutlaka Türkiye adına ne yapılması gerekiyorsa en iyisini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.