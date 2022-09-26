Sofiane Feghouli, Galatasaray Yönetimi'ni şaşkına çevirdi

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Sofiane Feghouli'nin, sarı kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.

FEGHOULI GALATASARAY'DAN 1.6 MİLYON AVRO İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; 3 aylık maaşını alamadığını ileri süren Feghouli, bonuslar ve ev kirasıyla birlikte 1.6 milyon avro hak edişi olduğunu ileri sürerek faiziyle birlikte bu parayı istedi.

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5 YILDA 20 MİLYON AVRO KAZANDI

Galatasaray'dan 20 milyon avrodan fazla gelir elde eden Cezayirli futbolcu, kontratı bittikten sonra beklediği teklifleri alamayınca takımsız kalmıştı.

YÖNETİMDEN TEPKİ

32 yaşındaki oyuncunun, alacakları için Galatasaray'a dava açması yönetim içinde büyük tepki çektiği öğrenildi.

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138 MAÇTA 3 GOL, 31 ASİST

Feghouli, Galatasaray'a 2017 yılında transfer oldu. Tecrübeli isim Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 138 maça çıktı. Feghouli, 138 karşılaşmada 30 gol attı. Ayrıca 31 asist yaptı.