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Spor

Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılıyor!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılıyor.

16 Nisan 2020 Perşembe 00:41 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 00:41
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Galatasaray'da sürpriz gelişme... Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli için yolun sonuna gelindi.

Afrika basını, "Feghouli, sezon sonunda gitmek istiyor" başlıklı verdiği haberde, oyuncunun koronavirüs tehlikesinin atlatılmasının ardından kulüpten ayrılmak istediği belirtildi.

Haberin detaylarında aktarılanlara göre sezonu Galatasaray'da tamamlamak isteyen yıldız futbolcu, gelecek sezon başka bir takımda rol almak istiyor.

Öte yandan Feghouli'nin Galatasaray taraftarlarının sevgilisi haline geldiği belirtilen haberde, transfer için Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinin devrede olduğu ifade edildi.

Sofiane Feghouli, bu sezon çıktığı toplam 30 müsabakada 6 gol 5 asistlik performans sergilerken, 2353 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü çizdi.

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