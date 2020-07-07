07 Temmuz 2020 Salı 19:43 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 19:43

Galatasaray - Trabzonspor maçında rakibine hareketi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışına atılan Feghouli, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "kural dışı hareket" gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

"Kural dışı hareketi" nedeniyle 2-4 maç arasında ceza alması beklenen Feghouli, 4 maç ceza alırsa sezonu kapatmış olacak.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesine göre, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli

harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir" ifadeleri kullanılıyor.