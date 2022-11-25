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Spor

Anlaşma tamam! Sofiane Feghouli, Süper Lig'e dönüyor

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, Süper Lig'e geri dönüyor. Sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa ile de görüşen Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaştı. İşte detaylar...

25 Kasım 2022 Cuma 18:11 - Güncelleme:
Anlaşma tamam! Sofiane Feghouli, Süper Lig'e dönüyor
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Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşta kalan Sofiane Feghouli, Süper Lig'de kalıyor.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa ile de görüşen 32 yaşındaki futbolcu, bir diğer İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

Fatih Karagümrük'ün, Cezayirli futbolcunun transferini kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklaması bekleniyor.

Feghouli, transferi açıklansa da Fatih Karagümrük'te ara transfer döneminin ardından oynamaya başlayacak.

Fatih Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.

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